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В Одесской области чиновники продавали "удостоверение моряков": подробности

11 сентября 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области чиновники продавали "удостоверение моряков": подробности
Задержание чиновника. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области Служба безопасности Украины раскрыла схему уклонения мужчин от мобилизации и нелегального выезда за границу. Организаторы продавали фальшивые "удостоверения моряка", позволявшие гражданам выезжать за пределы Украины, представляясь судоводителями торговых кораблей.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Двое злоумышленников, один из которых был сотрудником Измаильского морпорта, а другой — чиновником Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, были задержаны за проведение криминальной схемы. Они предлагали "гарантированную" возможность сдать экзамен на получение соответствующей квалификации за деньги, заставляя уклоняющихся платить от 700 до 1,2 тысячи долларов США, в зависимости от их навыков и финансовых возможностей.

Удостоверение моряка. Фото: СБУ
Удостоверение моряка. Фото: СБУ

"Таким образом, коррумпированные чиновники "заработали" почти 2 млн в гривневом эквиваленте. Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов "на горячем" во время передачи неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет чиновников

Обоим фигурантам было поставлено в известность о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), и они были взяты под стражу. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, и в случае признания виновных злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

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