Поліція Одещини перекрила незаконний канал перетину кордону

Затримання організатора схеми перетину кордону. Фото: ГУНП

Правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, в яку входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Схема перетину кордону

Під час розслідування було виявлено, що зловмисники працювали по спеціальній схемі, сприяючи пересуванню "подорожуючих" по дорозі до кордону. Кожен з них брав на себе відповідальність за певний етап маршруту та передавав пасажирів наступним спільникам, які забезпечували перехід через державний кордон.

Спільна операція поліції та прикордонників призвела до затримання злочинців на під'їзді до місця призначення, недалеко від державного кордону. Крім того, було складено протоколи щодо "подорожуючих" за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується незаконного перетинання державного кордону.

Речові докази злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

Під час обшуків на місцях проживання зловмисників та у транспортних засобах, якими вони користувалися, правоохоронці вилучили значну кількість матеріалів, що становлять докази для слідства, зокрема мобільні телефони, ноутбук, банківські картки та інші предмети.

Яке покарання чекає на організаторів схеми

За результатами зібраних доказів зловмисникам було повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. За цим злочином їм загрожує покарання згідно з частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, яке передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, на Одещині виявили чоловіка, який організував схему отримання "білого квитка". Громадянин діяв у змові із працівником ТЦК та СП.

Також ми писали, що на Одещині було затримано двох організаторів чергового каналу втечі "ухилянтів" за кордон. Зловмисники пропонували потенційним призовникам можливість виїхати за межі України, використовуючи підставу "за станом здоров'я" або під виглядом моряків іноземних суден.