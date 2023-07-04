Заробляли на призовниках: на Одещині розкрили схему виїзду за кордон

Затримання організаторів схеми. Фото: СБУ

На Одещині було затримано двох організаторів чергового каналу втечі "ухилянтів" за кордон. Зловмисники, пропонувати потенційним призовникам можливість виїхати за межі України, використовуючи підставу "за станом здоров'я" або під виглядом моряків іноземних суден.

Про це повідомляє СБУ.

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Організатори особисто налагоджували контакт з кожним клієнтом, пропонуючи широкий спектр послуг, залежно від "особливостей" кожного клієнта. Вартість "квитка" залежала від регіону проживання та терміновості виїзду і, в середньому, становила понад 5 тисяч доларів.

Підробка документів

Організатори виготовляли підробні документи, такі як "липові" відмови від призову, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та медико-соціальні висновки про інвалідність. Крім цього, вони мали зв'язки в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, що дозволяло їм оформляти посвідчення моряка без присутності громадян, а також підроблені медичні та кваліфікаційні документи моряків.

Обшуки СБУ

Після розслідування, співробітники СБУ викрили злочинний механізм, що дозволило їм затримати організаторів під час отримання хабаря від одного з потенційних втікачів. Під час обшуків у місцях їхнього проживання, була виявлена комп'ютерна техніка, документи з доказами злочинів, печатки та штампи державних установ, а також гроші, отримані злочинним шляхом.

Речові докази злочину. Фото: СБУ

Затримання ухилянтів на кордоні

Трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, затримали вночі в районі прикордонного населеного пункту поблизу Ізмаїльського загону. Ця група мандрівників, яка прямувала до Молдови, була помічена тепловізором.

Зазначимо, недавно прикордонний наряд разом з оперативниками Подільського загону використав дрон для виявлення групи осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки точному спостереженню з повітря, були виявлені троє громадян України, які займалися ремонтом нелегальних переправ через кордон.

Також ми писали, що в Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тис. доларів США.