Зарабатывали на призывниках: в Одесской области раскрыли схему выезда за границу

Задержание организаторов схемы. Фото: СБУ

В Одесской области были задержаны два организатора очередного канала побега "уклонистов" за границу. Злоумышленники предлагают потенциальным призывникам возможность выехать за пределы Украины, используя основание "по состоянию здоровья" или под видом моряков иностранных судов.

Об этом сообщает СБУ.

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Организаторы лично налаживали контакт с каждым клиентом, предлагая широкий спектр услуг в зависимости от особенностей каждого клиента. Стоимость "билета" зависела от региона проживания и срочности выезда и в среднем составляла более 5 тысяч долларов.

Подделка документов

Организаторы изготовляли поддельные документы, такие как "липовые" отказы от призыва, временные удостоверения военнообязанных и медико-социальные заключения об инвалидности. Кроме того, они имели связи в Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины, что позволяло им оформлять удостоверения моряка без присутствия граждан, а также поддельные медицинские и квалификационные документы моряков.

Обыски СБУ

После расследования сотрудники СБУ разоблачили преступный механизм, что позволило им задержать организаторов во время получения взятки от одного из потенциальных беглецов. Во время обысков в местах их проживания была обнаружена компьютерная техника, документы с поличным, печати и штампы государственных учреждений, а также деньги, полученные преступным путем.

Вещественные доказательства преступления. Фото: СБУ

Задержание уклонистов на границе

Три человека, пытавшиеся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, были задержаны ночью в районе пограничного населенного пункта вблизи Измаильского отряда. Эта группа путешественников, направлявшаяся в Молдову, была подмечена тепловизором.

Отметим, недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского отряда использовал дрон для выявления группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.

Также мы писали, что в Одесской области работники Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тыс. долларов США.