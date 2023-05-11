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Переправляли ухилянтів за кордон: на Одещині ДБР розкрило схему правоохоронців

11 травня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Переправляли ухилянтів за кордон: на Одещині ДБР розкрило схему правоохоронців
ДБР затримує правоохоронця. Фото: ДБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тисяч доларів США. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

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Зловмисники видавали "липові" довідки про непридатність до військової служби. Крім того, за додаткову плату у 1,5 тисячі доларів США, правоохоронці обіцяли організувати їхній безперешкодний пропуск через прикордонний пункт з використанням підроблених документів.

Вилучені гроші за переправлення ухилянтів. Фото: ДБР
Вилучені гроші за переправлення ухилянтів. Фото: ДБР

У результаті спільної операції, одного зі зловмисників було затримано під час передачі частини оплати за незаконні послуги. Затримання провели співробітники ДБР з підтримкою Служби безпеки України.

Наразі проводиться розслідування, метою якого є встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину.

Яке покарання чекає на правоохоронця

Затриманому було повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою та незаконному переправленні осіб через державний кордон, що карається згідно зі статтею 368 та статтею 332 Кримінального кодексу України. За ці злочини передбачається покарання до 10 років позбавлення волі.

Схеми нелегального перетину кордону

СБУ припинила діяльність чотирьох каналів втечі з України за кордон. Пропозиція злочинців полягала у наданні допомоги українським військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону за допомогою підроблених документів або обходу контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг залежала від регіону та терміновості виїзду і становила від 2 до 15 тисяч доларів.

Крім того, Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо адвоката та її спільниці за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Згідно з обвинувальним актом, правниці вчинили кілька злочинів.

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