В Одесі судитимуть організаторок незаконного виїзду чоловіків за кордон

Обшуки у обвинувачених. Фото: Одеська прокуратура

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо адвоката та її спільниці за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Згідно з обвинувальним актом, правниці вчинили кілька злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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За слідством, обвинувачені організували схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Для того, щоб забезпечити вільний виїзд, вони виготовляли пакет підроблених документів, які посвідчували неіснуючі обставини сімейного життя військовозобов’язаних та підтверджували це відповідним рішенням суду.

Спільниці пропонували оформити декілька статусів на вибір:

повне утримання особи з інвалідністю;

самостійне виховання неповнолітньої дитини, яка перебуває на утриманні та спільне проживання з нею;

постійний догляд за особою похилого віку, яка перебуває на утриманні та спільно проживання з нею;

утримання та проживання з особою, яка потребує постійного стороннього догляду.

Адвокатку та її спільницю затримали під час отримання 5 000 доларів США від "клієнта" за вирок суду про опіку над дівчиною-інвалідом 2 групи. За даними правоохоронців, було задокументовано 14 випадків незаконної діяльності, в яку втягнуті обвинувачені.

Схеми нелегального перетину кордону

СБУ припинила діяльність чотирьох каналів втечі з України за кордон. Пропозиція злочинців полягала у наданні допомоги українським військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону за допомогою підроблених документів або обходу контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг залежала від регіону та терміновості виїзду і становила від 2 до 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Болградському районі Одеської області встановлено факт незаконної переправи чотирьох чоловіків призовного віку через кордон України. Організатор злочину, 31-річний місцевий житель, був затриманий поліцією при спробі провести людей.