В Одессе будут судить организаторов незаконного выезда мужчин за границу
Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении адвоката и ее сообщницы по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Согласно обвинительному акту, юристы совершили несколько преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
По следствию, обвиняемые организовали схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Для обеспечения свободного выезда они изготовляли пакет поддельных документов, удостоверяющих несуществующие обстоятельства семейной жизни военнообязанных и подтверждавшие это соответствующим решением суда.
Сообщницы предлагали оформить несколько статусов по выбору:
- полное содержание личности с инвалидностью;
- самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении и совместное проживание с ним;
- постоянный уход за пожилым лицом, находящимся на содержании и совместно проживании с ним;
- содержание и проживание с лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
Адвокат и ее сообщница задержаны во время получения 5 000 долларов США от "клиента" за приговор суда об опеке над девушкой-инвалидом 2 группы. По данным правоохранителей, было задокументировано 14 случаев незаконной деятельности, в которую вовлечены обвиняемые.
Схемы нелегального пересечения границы
СБУ прекратила деятельность четырех каналов бегства из Украины за границу. Предложение преступников заключалось в оказании помощи украинским военнообязанным в незаконном пересечении границы с помощью поддельных документов или обхода контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг зависит от региона и срочности выезда и составляла от 2 до 15 тысяч долларов.
Напомним, в Болградском районе Одесской области установлен факт незаконной переправы четырех мужчин призывного возраста через границу Украины. Организатор преступления, 31-летний местный житель, был задержан полицией при попытке провести людей.