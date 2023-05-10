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В Одессе будут судить организаторов незаконного выезда мужчин за границу

10 мая 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе будут судить организаторов незаконного выезда мужчин за границу
Обыски у обвиняемых. Фото: Одесская прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении адвоката и ее сообщницы по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Согласно обвинительному акту, юристы совершили несколько преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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По следствию, обвиняемые организовали схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Для обеспечения свободного выезда они изготовляли пакет поддельных документов, удостоверяющих несуществующие обстоятельства семейной жизни военнообязанных и подтверждавшие это соответствующим решением суда.

Сообщницы предлагали оформить несколько статусов по выбору:

  • полное содержание личности с инвалидностью;
  • самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении и совместное проживание с ним;
  • постоянный уход за пожилым лицом, находящимся на содержании и совместно проживании с ним;
  • содержание и проживание с лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

Адвокат и ее сообщница задержаны во время получения 5 000 долларов США от "клиента" за приговор суда об опеке над девушкой-инвалидом 2 группы. По данным правоохранителей, было задокументировано 14 случаев незаконной деятельности, в которую вовлечены обвиняемые.

Схемы нелегального пересечения границы

СБУ прекратила деятельность четырех каналов бегства из Украины за границу. Предложение преступников заключалось в оказании помощи украинским военнообязанным в незаконном пересечении границы с помощью поддельных документов или обхода контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг зависит от региона и срочности выезда и составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

Напомним, в Болградском районе Одесской области установлен факт незаконной переправы четырех мужчин призывного возраста через границу Украины. Организатор преступления, 31-летний местный житель, был задержан полицией при попытке провести людей.

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