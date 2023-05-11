Переправляли уклонистов за границу: в Одесской области ДБР раскрыло схему правоохранителей

ДБР задерживает милиционера. Фото: ДБР

В Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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Злоумышленники выдавали "липовые" справки о непригодности к военной службе. Кроме того, за дополнительную плату в 1,5 тысячи долларов США правоохранители обещали организовать их беспрепятственный пропуск через пограничный пункт с использованием поддельных документов.

Изъяты деньги за переправку ухилянцев. Фото: ДБР

В результате совместной операции, один из злоумышленников был задержан при передаче части оплаты за незаконные услуги. Задержание произвели сотрудники ДБР с поддержкой Службы безопасности Украины.

Проводится расследование, целью которого является установление всех лиц, причастных к этому преступлению.

Какое наказание ждет правоохранителя

Задержанному было доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и незаконной переправке лиц через государственную границу, наказуемое в соответствии со статьей 368 и статьей 332 Уголовного кодекса Украины. За эти преступления предполагается наказание до 10 лет лишения свободы.

Схемы нелегального пересечения границы

СБУ прекратила деятельность четырех каналов бегства из Украины за границу. Предложение преступников заключалось в оказании помощи украинским военнообязанным в незаконном пересечении границы с помощью поддельных документов или обхода контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг зависит от региона и срочности выезда и составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

Кроме того, Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по адвокату и ее сообщнице по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Согласно обвинительному акту, юристы совершили несколько преступлений.