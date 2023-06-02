Виявили тепловізором: на Одещині затримали ухилянтів

На кордоні з Молдовою затримали чоловіків. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Прикордонники Ізмаїльського загону вчора затримали трьох чоловіків призовного віку на державному кордоні поблизу села Дмитрівка в Болградському районі. Їх спробу незаконного перетинання кордону виявив прикордонний наряд за допомогою тепловізора.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Попри вимоги правоохоронців зупинитись, вони продовжували рух у напрямку Молдови. Щоб привернути їхню увагу, прикордонники здійснили попереджувальні постріли у повітря. За словами порушників, вони не почули вимоги зупинитись і направлялися до сусідньої країни з метою знайти роботу.

Всі троє чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 204-1 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону.

Зазначимо, недавно прикордонний наряд разом з оперативниками Подільського загону використав дрон для виявлення групи осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки точному спостереженню з повітря, були виявлені троє громадян України, які займалися ремонтом нелегальних переправ через кордон.

Також ми писали, що в Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тис. доларів США.