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Обнаружили тепловизором: в Одесской области задержали уклонистов

2 июня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обнаружили тепловизором: в Одесской области задержали уклонистов
На границе с Молдовой были задержаны мужчины. Фото: Измаильский пограничный отряд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники Измаильского отряда вчера задержали троих мужчин призывного возраста на государственной границе вблизи села Дмитровка в Болградском районе. Их попытку незаконного пересечения границы обнаружил пограничный наряд с помощью тепловизора.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Несмотря на требования правоохранителей остановиться, они продолжали движение в направлении Молдовы. Чтобы привлечь их внимание, пограничники произвели предупредительные выстрелы в атмосферу. По словам нарушителей, они не услышали требования остановиться и направлялись в соседнюю страну с целью найти работу.

Все трое мужчин привлечены к административной ответственности согласно статье 204-1 части 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы.

Отметим, недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского отряда использовал дрон для выявления группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.

Также мы писали, что в Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тыс. долларов США.

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