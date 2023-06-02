Обнаружили тепловизором: в Одесской области задержали уклонистов

На границе с Молдовой были задержаны мужчины. Фото: Измаильский пограничный отряд

Пограничники Измаильского отряда вчера задержали троих мужчин призывного возраста на государственной границе вблизи села Дмитровка в Болградском районе. Их попытку незаконного пересечения границы обнаружил пограничный наряд с помощью тепловизора.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Несмотря на требования правоохранителей остановиться, они продолжали движение в направлении Молдовы. Чтобы привлечь их внимание, пограничники произвели предупредительные выстрелы в атмосферу. По словам нарушителей, они не услышали требования остановиться и направлялись в соседнюю страну с целью найти работу.

Все трое мужчин привлечены к административной ответственности согласно статье 204-1 части 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы.

Отметим, недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского отряда использовал дрон для выявления группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.

Также мы писали, что в Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тыс. долларов США.