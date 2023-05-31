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Дрон допоміг прикордонникам спіймати ухилянтів на Одещині

31 травня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дрон допоміг прикордонникам спіймати ухилянтів на Одещині
Затримання чоловіків на кордоні. Фото: ДПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Коптери, відомі як "повітряні очі", не тільки допомагають слідкувати за переміщенням ворожої живої сили та техніки, й забезпечують корегування вогню та доставку "вибухових подарунків" для ворога. Дрони стали незамінними помічниками ДПСУ в розкритті та затриманні порушників державного кордону, виявленні незаконних плавзасобів на водних ділянках кордону та боротьбі з контрабандою.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Недавно прикордонний наряд разом з оперативниками Подільського загону використав дрон для виявлення групи осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки точному спостереженню з повітря, були виявлені троє громадян України, які займалися ремонтом нелегальних переправ через кордон.

Наразі, ці особи притягнуті до відповідальності згідно з частиною 2 статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їхні справи передано співробітникам Національної поліції для подальшого розслідування. 

Схеми нелегального перетину кордону

В Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тисяч доларів США. 

Нагадаємо, в районі річки Дунай прикордонники Ізмаїльського загону викрили та затримали 42-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон. Виявленою у його телефоні світлиною було креслення маршруту, що пролягав через річку до Румунії.

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