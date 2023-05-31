Дрон помог пограничникам поймать уклонистов в Одесской области

Задержание мужчин на границе. Фото: ГНСУ

Коптеры, известные как "воздушные глаза", не только помогают следить за перемещением вражеской живой силы и техники и обеспечивают корректировку огня и доставку "взрывных подарков" для врага. Дроны стали незаменимыми помощниками ГНСУ в раскрытии и задержании нарушителей государственной границы, выявлении незаконных плавсредств на водных участках границы и борьбе с контрабандой.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

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Недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского отряда использовал дрон для выявления группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.

Эти лица привлечены к ответственности согласно части 2 статьи 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Их дела переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшего расследования.

Схемы нелегального пересечения границы

В Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тысяч долларов США.

Напомним, в районе реки Дунай пограничники Измаильского отряда разоблачили и задержали 42-летнего мужчину, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу. Обнаруженным в его телефоне фотографией был чертеж маршрута, пролегающий через реку в Румынию.