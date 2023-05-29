Одесит переправляв чоловіків через кордон за 6500 доларів США

Затримання організатора. Фото: ГУНП в Одеській області

Одеські поліцейські затримали організатора нелегального каналу через кордон. Свої послуги чоловік оцінював у 6500 доларів США.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Як працювала схема

До організації перетину кордону причетний одесит, якому допомагали з трансфером ще кілька мешканців регіону. "Клієнтів" знаходили за допомогою так званого "сарафанного радіо". Телефоном організатор пояснював умови, зазначав вартість перетину кордону та проводив інструктаж.

Вартість послуг

У відповідному місці в Одесі ухилянтів зустрічав "таксист", який за 1000 гривень доставляв їх до кордону, також забирав частину коштів — 6000 доларів для подальшої передачі організатору. Після перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску "туристів" на території Молдови чекало авто. За 100 доларів США винагороди водій доставляв їх у визначене місце. За окрему плату, від 350 до 500 доларів США, ділки пропонували ще одну послугу — відмітки у закордонному паспорті.

Затримання зловмисника

Поліцейські спільно з працівниками внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України заблокували незаконний канал "міграції" та затримали його організатора. В нього вилучили 6500 доларів США, які він одержав від "клієнта".

Відповідальність за скоєння злочину

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 268 400 грн застави.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність — позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Нагадаємо, прикордонники Подільського загону повідомили про затримання п'яти громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки за 10 тисяч доларів дізнались "безпечний та непомітний" маршрут за кордон.