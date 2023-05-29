Одессит переправлял мужчин через границу за 6500 долларов США

Задержание организатора. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесские полицейские задержали организатора нелегального канала через границу. Свои услуги мужчина оценивал в 6500 долларов США.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Как работала схема

К организации пересечения границы причастен одессит, которому помогали с трансфером еще несколько жителей региона. "Клиентов" находили с помощью так называемого "сарафанного радио". По телефону организатор объяснял условия, отмечал стоимость пересечения границы и проводил инструктаж.

Стоимость услуг

В соответствующем месте в Одессе уклонявшихся встречал "таксист", который за 1000 гривен доставлял их к границе, также забирал часть средств — 6000 долларов для последующей передачи организатору. После пересечения границы вне официальных пунктов пропуска "туристов" на территории Молдовы ждал автомобиль. За 100 долларов США вознаграждения водитель доставлял его в определенное место. За отдельную плату, от 350 до 500 долларов США, дельцы предлагали еще одну услугу — отметки в загранпаспорте.

Задержание злоумышленника

Полицейские совместно с работниками внутренней безопасности Государственной пограничной службы заблокировали незаконный канал "миграции" и задержали его организатора. У него изъяли 6500 долларов США, полученных от "клиента".

Ответственность за совершение преступления

В настоящее время задержанному объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 268 400 грн залога.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы сроком от семи до девяти лет.

Напомним, пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.