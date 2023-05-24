Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow По Дунаю до Румунії: на Одещині затримали ухилянта arrow

По Дунаю до Румунії: на Одещині затримали ухилянта

24 травня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
По Дунаю до Румунії: на Одещині затримали ухилянта
Затримання чоловіка на кордоні. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В районі річки Дунай прикордонники Ізмаїльського загону викрили та затримали 42-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон. Виявленою у його телефоні світлиною було креслення маршруту, що пролягав через річку до Румунії. 

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Читайте також:

Чоловік стверджував, що власноруч проклав цей маршрут, враховуючи глибину та ширину Дунаю. Він мав намір перетнути кордон на надувній гумовій подушці.

Намальована схема "втечі" до Румунії. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін.
Намальована схема "втечі" до Румунії. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Яке покарання чекає на чоловіка

У результаті спроби незаконного перетинання державного кордону, чоловік притягнутий до адміністративної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Згідно з рішенням суду, йому було накладено штраф у розмірі 3,4 тис. грн.

Схеми нелегального перетину кордону

В Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тисяч доларів США. 

СБУ припинила діяльність чотирьох каналів втечі з України за кордон. Пропозиція злочинців полягала у наданні допомоги українським військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону за допомогою підроблених документів або обходу контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг залежала від регіону та терміновості виїзду і становила від 2 до 15 тисяч доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB