По Дунаю до Румунії: на Одещині затримали ухилянта
В районі річки Дунай прикордонники Ізмаїльського загону викрили та затримали 42-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон. Виявленою у його телефоні світлиною було креслення маршруту, що пролягав через річку до Румунії.
Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.
Чоловік стверджував, що власноруч проклав цей маршрут, враховуючи глибину та ширину Дунаю. Він мав намір перетнути кордон на надувній гумовій подушці.
Яке покарання чекає на чоловіка
У результаті спроби незаконного перетинання державного кордону, чоловік притягнутий до адміністративної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Згідно з рішенням суду, йому було накладено штраф у розмірі 3,4 тис. грн.
Схеми нелегального перетину кордону
В Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тисяч доларів США.
СБУ припинила діяльність чотирьох каналів втечі з України за кордон. Пропозиція злочинців полягала у наданні допомоги українським військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону за допомогою підроблених документів або обходу контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг залежала від регіону та терміновості виїзду і становила від 2 до 15 тисяч доларів.