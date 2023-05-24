По Дунаю до Румунії: на Одещині затримали ухилянта

Затримання чоловіка на кордоні. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

В районі річки Дунай прикордонники Ізмаїльського загону викрили та затримали 42-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон. Виявленою у його телефоні світлиною було креслення маршруту, що пролягав через річку до Румунії.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Читайте також:

Чоловік стверджував, що власноруч проклав цей маршрут, враховуючи глибину та ширину Дунаю. Він мав намір перетнути кордон на надувній гумовій подушці.

Намальована схема "втечі" до Румунії. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Яке покарання чекає на чоловіка

У результаті спроби незаконного перетинання державного кордону, чоловік притягнутий до адміністративної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Згідно з рішенням суду, йому було накладено штраф у розмірі 3,4 тис. грн.

Схеми нелегального перетину кордону

В Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тисяч доларів США.

СБУ припинила діяльність чотирьох каналів втечі з України за кордон. Пропозиція злочинців полягала у наданні допомоги українським військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону за допомогою підроблених документів або обходу контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг залежала від регіону та терміновості виїзду і становила від 2 до 15 тисяч доларів.