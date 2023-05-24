По Дунаю в Румынию: в Одесской области задержали уклониста

Задержание мужчины на границе. Фото: Измаильский пограничный отряд

В районе реки Дунай пограничники Измаильского отряда разоблачили и задержали 42-летнего мужчину, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу. Обнаруженным в его телефоне фотографией был чертеж маршрута, пролегающий через реку в Румынию.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Мужчина утверждал, что собственноручно проложил этот маршрут, учитывая глубину и ширину Дуная. Он намеревался пересечь границу на надувной резиновой подушке.

Нарисована схема "бегства" в Румынию. Фото: Измаильский пограничный отряд

Какое наказание ждет мужчину

В результате попытки незаконного пересечения государственной границы мужчина привлечен к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Согласно решению суда, ему был наложен штраф в размере 3,4 тыс. грн.

Схемы нелегального пересечения границы

В Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тысяч долларов США.

СБУ прекратила деятельность четырех каналов бегства из Украины за границу. Предложение преступников заключалось в оказании помощи украинским военнообязанным в незаконном пересечении границы с помощью поддельных документов или обхода контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг зависит от региона и срочности выезда и составляла от 2 до 15 тысяч долларов.