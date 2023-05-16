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Українець намагався перевезти чоловіків з Одещини до Румунії

16 травня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Українець намагався перевезти чоловіків з Одещини до Румунії
Прикордонники затримали чоловіків на кордоні. Фото: ДПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Верховинському районі Івано-Франківської області прикордонні служби успішно затримали громадянина України який організував схему переправляння чоловіків закордон. Він за отриману винагороду спробував переправити двох чоловіків з Одеської області до Румунії.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Оперативники Чернівецького загону встановили, що мешканець смт Путила Чернівецької області заробив 4000 євро за організацію незаконної переправи двох осіб призовного віку з Одеської області до Румунії. Також було вилучено мікроавтобус марки "Фольксваген", яким правопорушники були доставлені до кордону.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Фігуранту кримінального провадження готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Схеми нелегального перетину кордону

В Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тисяч доларів США. 

СБУ припинила діяльність чотирьох каналів втечі з України за кордон. Пропозиція злочинців полягала у наданні допомоги українським військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону за допомогою підроблених документів або обходу контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг залежала від регіону та терміновості виїзду і становила від 2 до 15 тисяч доларів.

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