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Украинец пытался перевезти мужчин из Одесчины в Румынию

16 мая 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Украинец пытался перевезти мужчин из Одесчины в Румынию
Пограничники задержали мужчин на границе. Фото: ГПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Верховинском районе Ивано-Франковской области пограничные службы успешно задержали гражданина Украины, организовавшего схему переправки мужчин за границу. Он за полученное вознаграждение попытался переправить двух мужчин из Одесской области в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Оперативники Черновицкого отряда установили, что житель пгт Путила Черновецкой области заработал 4000 евро за организацию незаконной переправы двух лиц призывного возраста из Одесской области в Румынию. Также был изъят микроавтобус марки "Фольксваген", которым правонарушители были доставлены на границу.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Фигуранту уголовного производства готовят уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.

Схемы нелегального пересечения границы

В Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тысяч долларов США.

СБУ прекратила деятельность четырех каналов бегства из Украины за границу. Предложение преступников заключалось в оказании помощи украинским военнообязанным в незаконном пересечении границы с помощью поддельных документов или обхода контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг зависит от региона и срочности выезда и составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

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