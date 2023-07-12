На Одещині розкрили схему заробітку на військовозобов'язаних

Затримання організатора переправлення осіб через кордон. Фото: Спеціалізована прокуратура

На Одещині виявили чоловіка, який організував схему отримання "білого квитка". Громадянин діяв у змові із працівником ТЦК та СП.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура південного регіону.

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Деталі схеми

Громадянин співпрацював з невідомими посадовими особами з одного з центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області. Він обіцяв допомогти своєму знайомому отримати документи про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку в обмін на хабар.

Під час передачі 8000 доларів США, громадянина було затримано за статтею 208 КПК України.

Яке покарання чекає на чоловіка

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру громадянину за фактом сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Громадянину вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває розслідування щодо причетності посадових осіб центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області до цього та подібних злочинів.

Нагадаємо, на Одещині було затримано двох організаторів чергового каналу втечі "ухилянтів" за кордон. Зловмисники пропонували потенційним призовникам можливість виїхати за межі України, використовуючи підставу "за станом здоров'я" або під виглядом моряків іноземних суден.

Також ми писали, що в Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тис. доларів США.