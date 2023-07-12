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В Одесской области раскрыли схему заработка на военнообязанных

12 июля 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области раскрыли схему заработка на военнообязанных
Задержание организатора переправки лиц через границу. Фото: Специализированная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области обнаружили мужчину, который организовал схему получения "белого билета". Гражданин действовал в сговоре с работником ТЦК и СП.

Об этом сообщает специализированная прокуратура южного региона.

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Детали схемы

Гражданин сотрудничал с неизвестными должностными лицами из одного из центров комплектования и социальной поддержки Одесской области. Он обещал помочь своему знакомому получить документы о непригодности к военной службе и снятии с военного учета в обмен на взятку.

Во время передачи 8000 долларов США, гражданин был задержан по статье 208 УПК Украины.

Какое наказание ждет мужчину

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении гражданину по факту содействия в незаконной переправке лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Гражданину уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается расследование причастности должностных лиц центра комплектования и социальной поддержки Одесской области к этому и подобных преступлений.

Напомним, в Одесской области были задержаны два организатора очередного канала побега "уклонистов" за границу. Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам возможность уехать за пределы Украины, используя основание "по состоянию здоровья" или под видом моряков иностранных судов.

Также мы писали, что в Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тыс. долларов США.

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