На Одещині військкоми забрали у дівчини телефон: подробиці скандалу

Чоловік у військові формі забирає телефон у дівчини. Фото: скриншот

На Одещині під час роботи ТЦК військкоми помітили, що дівчина зі свого авто знімає на відео, як вони видають повістку хлопцю. Співробітники територіального центру комплектування вирішили за такі дії забрати у дівчини телефон.

Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

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"Одеса. Військкоми віджимають у дівчини телефон, яка знімала з авто як ТЦК пресують хлопця… ось як таких називати... бандити", — написав Ігор Мосійчук.

Допис екснардепа на його сторінці в telegram. Фото: скриншот

Відео моменту як, чоловік у військові формі забирає телефон у дівчини, що сидить в авто екснардеп також опублікував. На ньому видно дівчина вийшла з авто до п'ятьох військкомів аби повернути свій гаджет, втім вони сіли в машину та поїхали.

Нагадаємо, Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолив полковник Олександр Охріменко. Він має багаторічний досвід у силових структурах, до цього часу очолював 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого.

Зазначимо, прокуратура Південного регіону розпочала розслідування щодо колишнього одеського військкома Борисова. Згідно зі зібраними даними, члени родини посадовця придбали значне майно за кордоном, зокрема автомобілі преміумкласу та нерухомість в Іспанії, попри те, що офіційний дохід родини не покриває цих витрат.