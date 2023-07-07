В Одесской области военкомы забрали у девушки телефон: подробности скандала

Человек в военной форме забирает телефон у девушки. Фото: скриншот

В Одесской области во время работы ТЦК военными заметили, что девушка со своего авто снимает на видео, как они выдают повестку парню. Сотрудники территориального центра комплектования решили за такие действия забрать у девушки телефон.

Об этом сообщил экс нардеп Игорь Мосийчук.

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"Одесса. Военнослужащие отжимают у девушки телефон, которая снимала с авто как ТЦК прессуют парня... вот как таковых называть... бандиты", — написал Игорь Мосийчук.

Сообщение экснардепа на его странице в телеграмме. Фото: скриншот

Видео момента как мужчина в военной форме забирает телефон у девушки, сидящей в авто экс нардеп также опубликовал. На нем видно девушка вышла из авто до пяти военнослужащих, чтобы вернуть свой гаджет, впрочем, они сели в машину и уехали.

Напомним, Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки возглавил полковник Александр Охрименко. Он имеет многолетний опыт в силовых структурах, до этого времени возглавлял 14-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого.

Отметим, прокуратура Южного региона начала расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова. Согласно собранным данным, члены семьи чиновника приобрели значительное имущество за рубежом, в том числе автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании, несмотря на то, что официальный доход семьи не покрывает эти расходы.