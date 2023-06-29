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Одеський ексвійськком Борисов проходить по трьох кримінальних справах

29 червня 2023 12:58
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеський ексвійськком Борисов проходить по трьох кримінальних справах
Євген Борисов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуратура Південного регіону розпочала розслідування щодо колишнього одеського військкома Борисова. Згідно зі зібраними даними, члени родини посадовця придбали значне майно за кордоном, зокрема автомобілі преміумкласу та нерухомість в Іспанії, попри те, що офіційний дохід родини не покриває цих витрат.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

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"Для підтвердження цієї інформації здійснюється комплекс слідчих та процесуальних дій, а також направлено до компетентних органів Королівства Іспанії, Республіки Молдови, Румунії, Туреччини запити про міжнародну правову допомогу", — йдеться в повідомленні.

Крім того, розслідується питання щодо можливого ухилення колишнім керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби.

Протягом розслідування було проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій, включаючи допити понад 30 свідків, обшуки, огляди та тимчасові доступи, а також направлено понад 100 запитів до різних органів державної влади, підприємств і установ. Додатково проведено три податкові перевірки, що стосуються господарської діяльності членів родини посадовця.

На цю мить керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було звільнено з посади, а досудове розслідування порушено Головним слідчим управлінням ДБР. 

Зазначимо, прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгеном Борисовим (ст. 368-5, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Нагадаємо, скандал розгортається навколо військового комісару з Одеси, який придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії. 

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