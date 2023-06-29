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"Звільнення — не покарання": Гуменюк про військкома з Одещини, який має майно в Іспанії

29 червня 2023 10:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Звільнення — не покарання": Гуменюк про військкома з Одещини, який має майно в Іспанії
Євген Борисов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Скандального військкома з Одещини було звільнено з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціально підтримки (ТЦК та СП). Втім, правоохоронці наразі ведуть розслідування, щодо збагачення родини Євгена Борисова під час війни. 

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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"Звільнення з посади — це не покарання в юридичному сенсі, але це реагування командування та суспільства. Щоб відбулось покарання за правопорушення, які будуть виявлені та доведені, мають працювати правоохоронні органи. Як тільки їхня робота буде завершена, буде правове рішення", — сказала Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що поки невідомо кого призначать на місце начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціально підтримки. Наразі тимчасово виконує обов’язки очільника ТЦК та СП штатний заступник Євгена Брисова. 

Що придбала родина військкома під час війни

Скандал розгортається навколо військового комісару з Одеси, який придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії. 

Неподалік розкішного маєтку військового комісара з Одещини стояв електричний Mercedes-Benz В класу 2022 року. Цей розкішний автомобіль можна придбати від 100 000 доларів. Не лише авто, а й сам маєток зареєстровані на матір Борисова.

За кілька кілометрів від приватного котеджного містечка Сіера Бланка, посеред найрозкішніших ресторанів, елітних магазинів та п'ятизіркових готелів розташоване офісне приміщення Борисових. Сім'я військового комісара придбала його на початку 2023 року. 

Зазначимо, очільник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов виїжджав за кордон законно. Наразі він повернувся до роботи й виконує свої обов'язки.

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