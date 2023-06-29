Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Увольнение — не наказание": Гуменюк о военкома из Одесчины, который имеет имущество в Испании arrow

"Увольнение — не наказание": Гуменюк о военкома из Одесчины, который имеет имущество в Испании

29 июня 2023 10:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Увольнение — не наказание": Гуменюк о военкома из Одесчины, который имеет имущество в Испании
Евгений Борисов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Скандальный военком из Одесщины был уволен с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Впрочем, правоохранители сейчас ведут расследование по обогащению семьи Евгения Борисова во время войны.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Увольнение с должности — это не наказание в юридическом смысле, но это реагирование командования и общества. Чтобы произошло наказание за правонарушения, которые будут обнаружены и доказаны, должны работать правоохранительные органы. Как только их работа будет завершена, будет правовое решение", — сказала Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что пока неизвестно кого назначат на место начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В настоящее время временно исполняет обязанности руководителя ТЦК и СП штатный заместитель Евгения Брисова.

Что приобрела семья военкома во время войны

Скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, который приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.

Недалеко от роскошного имения военного комиссара из Одесчины стоял электрический Mercedes-Benz В класса 2022 года. Этот роскошный автомобиль можно приобрести от 100 000 долларов. Не только авто, но и само поместье зарегистрировано на мать Борисова.

В нескольких километрах от частного коттеджного городка Сиера Бланка, среди самых роскошных ресторанов, элитных магазинов и пятизвездочных гостиниц расположено офисное помещение Борисовых. Семья военного комиссара приобрела его в начале 2023 года.

Отметим, глава Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов выезжал за границу законно. Он вернулся к работе и выполняет свои обязанности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз