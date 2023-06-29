"Увольнение — не наказание": Гуменюк о военкома из Одесчины, который имеет имущество в Испании

Евгений Борисов. Фото: google

Скандальный военком из Одесщины был уволен с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Впрочем, правоохранители сейчас ведут расследование по обогащению семьи Евгения Борисова во время войны.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Увольнение с должности — это не наказание в юридическом смысле, но это реагирование командования и общества. Чтобы произошло наказание за правонарушения, которые будут обнаружены и доказаны, должны работать правоохранительные органы. Как только их работа будет завершена, будет правовое решение", — сказала Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что пока неизвестно кого назначат на место начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В настоящее время временно исполняет обязанности руководителя ТЦК и СП штатный заместитель Евгения Брисова.

Что приобрела семья военкома во время войны

Скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, который приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.

Недалеко от роскошного имения военного комиссара из Одесчины стоял электрический Mercedes-Benz В класса 2022 года. Этот роскошный автомобиль можно приобрести от 100 000 долларов. Не только авто, но и само поместье зарегистрировано на мать Борисова.

В нескольких километрах от частного коттеджного городка Сиера Бланка, среди самых роскошных ресторанов, элитных магазинов и пятизвездочных гостиниц расположено офисное помещение Борисовых. Семья военного комиссара приобрела его в начале 2023 года.

Отметим, глава Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов выезжал за границу законно. Он вернулся к работе и выполняет свои обязанности.