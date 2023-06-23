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"Не віллою єдиною": що зміг придбати собі військком з Одещини під час війни

23 червня 2023 11:04
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Анна Мурадова
Редактор
"Не віллою єдиною": що зміг придбати собі військком з Одещини під час війни
Євген Борисов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Скандал навколо військкома з Одещини, який придбав собі під час війни віллу в Іспанії за майже 4 мільйони євро, набирає обертів. Як виявилося, на купівлі маєтку родина Борисових не зупинилась. 

Про це повідомляє УП.

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Неподалік розкішного маєтку військового комісара з Одещини стояв електричний Mercedes-Benz В класу 2022 року. Цей розкішний автомобіль можна придбати від 100 000 доларів. Не лише авто, а й сам маєток, зареєстровані на матір Борисова.

За кілька кілометрів від приватного котеджного містечка Сіера Бланка, посеред найрозкішніших ресторанів, елітних магазинів та п'ятизіркових готелів розташоване офісне приміщення Борисових. Сім'я військового комісара придбала його на початку 2023 року. 

Офісне приміщення дружини Борисова. Фото: Українська правда
Офісне приміщення дружини Борисова. Фото: Українська правда

Цього року одеському військовому комісару вдалося придбати ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року. Це авто було зареєстроване на тещу Борисова.

Цей автомобіль, вартістю близько 100 000 доларів, став третім придбанням, яке з'явилося в родині одеського військового комісара протягом війни. Загальна вартість розкішного автопарку родини становить близько півмільйона доларів.

Цікаво, що про недешеві покупки сам військком не знав, принаймні він так сказав журналістам. То все справи родини, якими він не цікавиться, а його дружина в Іспанії займається роздрібною торгівлею й про новий маєток та офіс не встигла розповісти чоловікові. 

Нагадаємо, розслідування справи щодо скандального військкома Євгена Борисова, яке проводить Державне бюро розслідувань, отримало нові подробиці. Як виявилось, військовий відпочивав наприкінці минулого року в Іспанії.

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