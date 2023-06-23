"Не виллой единой": что смог приобрести себе военком из Одесчины во время войны

Евгений Борисов. Фото: google

Скандал вокруг военкома из Одесчины, который приобрел во время войны виллу в Испании за почти 4 миллиона евро, набирает обороты. Как оказалось, на покупке имения семья Борисовых не остановилась.

Об этом сообщает УП.

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Недалеко от роскошного поместья военного комиссара из Одесчины стоял электрический Mercedes-Benz В класса 2022 года. Этот роскошный автомобиль можно приобрести от 100 000 долларов. Не только авто, но и само поместье, зарегистрировано на мать Борисова.

В нескольких километрах от частного коттеджного города Сиера Бланка, среди самых роскошных ресторанов, элитных магазинов и пятизвездочных отелей находится офисное помещение Борисовых. Семья военного комиссара приобрела его в начале 2023 года.

Офисное помещение супруги Борисова. Фото: Украинская правда

В этом году одесскому военному комиссару удалось приобрести еще один новый внедорожник Toyota Land Cruiser 2023 года. Этот автомобиль был зарегистрирован на тещу Борисова.

Этот автомобиль, стоимостью около 100 000 долларов, стал третьим приобретением, появившимся в семье одесского военного комиссара в течение войны. Общая стоимость роскошного автопарка семьи составляет около полумиллиона долларов.

Интересно, что о недешевых покупках сам военком не знал, по крайней мере, он так сказал журналистам. Это все дела семьи, которыми он не интересуется, а его жена в Испании занимается розничной торговлей и о новом имении и офисе не успела рассказать мужу.

Напомним, расследование дела по скандальному военкому Евгению Борисову, которое проводит Государственное бюро расследований, получило новые подробности. Как оказалось, военный отдыхал в конце прошлого года в Испании.