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В Іспанії знайшли віллу військкома з Одещини: відео

22 червня 2023 14:30
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Анна Мурадова
Редактор
В Іспанії знайшли віллу військкома з Одещини: відео
Маєток в Іспанії, який придбав Борисов. Фото: Ігор Мосійчук
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Скандал розгортається навколо військового комісару з Одеси, який придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії. 

Про це повідомляє Українська правда.

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Як повідомив журналіст і народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук, одеський військком записав віллу на свою маму-підприємицю. Також Борисов придбав за два мільйона євроо фісне приміщення, яке записав на дружину.

За спиною Борисова ще один скандал. Йдеться про те, що під час війни Євген Борисов придбав в Європі авто представницького класу. Військовий задокументував транспортний засіб як "гуманітарну допомогу".

Нагадаємо, розслідування справи щодо скандального військкома Євгена Борисова, яке проводить Державне бюро розслідувань, отримало нові подробиці. Як виявилось, військовий відпочивав наприкінці минулого року в Іспанії.

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