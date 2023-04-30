У ЗСУ відреагували на скандал із одеським військкомом Борисовим

Одеський військовий комісар Євген Борисов. Фото: Facebook/Євген Борисов

У Збройних силах України відреагували на скандал, який розвивається навколо одеського військкома. За словами ЗСУ, їхня принципова позиція — нульовий рівень толерантності до корупції.

Про це заявило оперативне командування "Південь" на своїй Facebook-сторінці.

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Оперативне командування "Південь" відреагувало на резонансні події. Збройні сили України сприятимуть розслідуванню оприлюднених даних щодо незаконних дій одеського військкома Євгена Борисова. Командуванням вже призначено службову і профільну перевірки за напрямками відповідних структур, посадовця усунуто на цей час від виконання службових обов’язків, йдеться в повідомленні.

"Збереження довіри українського суспільства, унеможливлення подібних випадків недоброчесності в майбутньому, якісна кадрова робота — це важлива складова діяльності Збройних сил України, без якої вкрай важко буде здобути Перемогу над ворогом.

Звертаємося до ВСІХ: дочекайтеся результатів перевірки, оприлюднення інформації компетентними органами, а в разі її підтвердження — не ототожнюйте дії окремих персоналій з усією армією, яка лишається вірною присязі і гідно служить народу України", — зазначили в ОК "Південь".

Подробиці скандалу

Ситуація розгортається навколо військового комісару з Одеси, який придбав піч час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро.

Маєток в Іспанії, який придбав Борисов. Фото: Ігор Мосійчук

Як повідомляє журналіст і народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук, одеський військком записав на свою маму-підприємицю. Також Борисов придбав офісне приміщення, яке записав на дружину, за два мільйони євро.

Також Мосійчук наголошує, що Борисов у Малиновському ТЦК продавав "білі квитки" та крав на забезпеченні військових.

Не віллою єдиною

За спиною Борисова назріває ще один скандал. Мова йде про те, що під час війни Євген Борисов придбав авто у Європі представницького класу. Військовий задокументував транспортний засіб як "гуманітарну допомогу".

За словами того ж таки Мосійчука, користуючись воєнним станом, Євген Борисов завіз з-за кордону Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску, яка коштує понад 10 мільйонів гривень. Дороге авто чоловік оформив на свою дружину.

Раніше ми детально розповідали про маєток, який одеський військком Борисов придбав для тещі.

Також писали про скандал з елітним "гуманітарним" автомобілем Євгена Борисова.