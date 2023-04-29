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Як побороти корупцію на одеській митниці: думка народного депутата

29 квітня 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Боротьба з корупцію на одеській митниці триває
Зона митного контролю. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Нещодавно в Одесі спалахнув скандал щодо нелегального обігу зерна на митниці. Проте головною з умов вступу України до ЄС є саме боротьба з корупцією.

Про те, як нам перемогти корупцію розповів народний депутат України Данило Гетманцев.

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За його словами, питання щодо одеського митника порушила тимчасова слідча комісія в Верховній Раді. Саме тому цю справу не спустять нанівець.

"Масштаби цієї біди та зловживань ми виявили під час розслідування у Верховній Раді із залученням всіх правоохоронців. Власне, за попередніми оцінками від існування схем експорту "чорного зерна" державний бюджет втратив 5-7 мільярдів гривень. Безперечно, що такі махінації здійснювалися за сприяння митників. Якщо в цьому контексті ми можемо позитивно оцінити роботу Бюро економічної безпеки Центрального апарату і Державної податкової служби, то, на жаль, щодо митниці у нас є негативна оцінка", — наголошує нардеп. 

Як розв'язати проблему

За словами депутата, на одеській митниці для початку мають звільнити всіх причетних до злочинної схеми осіб.

"Цей процес вже розпочався і деякі посадові особи позбавлені своїх крісел, і це тільки початок. Певна річ, що це тривала робота і зробити її не можна за один день, але ми чітко супроводжуємо це питання і точно доведемо його до завершення, аби за кожне зернятко, яке було вивезено з України за кордон, сплачувався податок і, відповідно, повертався валютний виторг", — підкреслює Данило Гетманцев. 

Деталі інциденту

21 квітня з одеської митниці звільнили фігуранта справи з експорту зерна Михайла Мірошніченка. Він потрапив у скандал нелегальним вивозом української продукції.

У ЗМІ повідомляли, що було вилучено документи, які підтверджують схеми на митниці. Результати перевірок довели, що за серпень-вересень 2022 року через порти Одеської області компанії, які перебувають у статусі, так званих, "ризикових", експортували 1 млн 157 тис. тонн зерна сумнівного походження загальною вартістю 250 млн 368 тис. доларів. 

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