Екскерівника Одеської митниці звільнили за скандал із "чорним зерном"

Михайло Мірошніченко. Фото: Одеська митниця

Сьогодні, 21 квітня, з одеської митниці звільнили фігуранта справи з експорту зерна Михайла Мірошніченка. Він потрапив у скандал нелегальним вивозом української продукції.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Нардеп зазначає, що у січні цього року Мірошніченка, який був в.о. керівника Одеської митниці відсторонили від виконання обов'язків. Але він залишався працювати начальником Управління внутрішнього аудиту Державної митної служби України.

Скриншот з телеграм-каналу "Залізний нардеп"

Наразі він фігурує у справі злочинних схем із зерном на митниці у Тимчасовій слідчій комісії (ТСК) при ВР.

Деталі справи

У ТСК розбиралися, хто ж більше за всіх заробив на цій історії. Всі учасники процесу вирішили що митниця. 29 грудня 2022 року Бюро економічної безпеки провело ряд обшуків у одеських топ-митників у кабінетах та будинках.

У ЗМІ повідомляли, що було вилучено документи, які підтверджують схеми на митниці. Результати перевірок довели, що за серпень-вересень 2022 року через порти Одеської області компанії, які перебувають у статусі, так званих, "ризикових", експортували 1 млн 157 тис. тонн зерна сумнівного походження загальною вартістю 250 млн 368 тис. доларів.

Нагадаємо, 17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".