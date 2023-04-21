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Екскерівника Одеської митниці звільнили за скандал з експортом зерна: деталі

21 квітня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Екскерівника Одеської митниці звільнили за скандал із "чорним зерном"
Михайло Мірошніченко. Фото: Одеська митниця
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 21 квітня, з одеської митниці звільнили фігуранта справи з експорту зерна Михайла Мірошніченка. Він потрапив у скандал нелегальним вивозом української продукції.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Нардеп зазначає, що у січні цього року Мірошніченка, який був в.о. керівника Одеської митниці відсторонили від виконання обов'язків. Але він залишався працювати начальником Управління внутрішнього аудиту Державної митної служби України.

Скриншот з телеграм-каналу "Залізний нардеп"

Наразі він фігурує у справі злочинних схем із зерном на митниці у Тимчасовій слідчій комісії (ТСК) при ВР.

Деталі справи

У ТСК розбиралися, хто ж більше за всіх заробив на цій історії. Всі учасники процесу вирішили що митниця. 29 грудня 2022 року  Бюро економічної безпеки провело ряд обшуків у одеських топ-митників у кабінетах та будинках.

У ЗМІ повідомляли, що було вилучено документи, які підтверджують схеми на митниці. Результати перевірок довели, що за серпень-вересень 2022 року через порти Одеської області компанії, які перебувають у статусі, так званих, "ризикових", експортували 1 млн 157 тис. тонн зерна сумнівного походження загальною вартістю 250 млн 368 тис. доларів. 

Нагадаємо, 17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".

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