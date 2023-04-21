Экскеровщика Одесской таможни уволили за скандал с "черным зерном"

Экс-руководителя Одесской таможни уволили за скандал с экспортом зерна: детали
Сегодня, 21 апреля, с одесской таможни уволили фигуранта дела по экспорту зерна Михаила Мирошниченко. Он попал в скандал с нелегальным вывозом украинской продукции.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Нардеп отмечает, что в январе этого года Мирошниченко, который был и.о. руководителя Одесской таможни отстранили от исполнения обязанностей. Однако он оставался работать начальником Управления внутреннего аудита Государственной таможенной службы Украины.
Пока он фигурирует по делу преступных схем с зерном на таможне во Временной следственной комиссии (ВСК) при ВР.
Детали дела
В ВСК разбирались, кто больше всех заработал на этой истории. Все участники процесса решили, что таможня. 29 декабря 2022 года Бюро экономической безопасности провело ряд обысков у одесских топ-таможенников в кабинетах и домах.
В СМИ сообщали, что были изъяты документы, подтверждающие схемы на таможне. Результаты проверок доказали, что за август-сентябрь 2022 года через порты Одесской области компании, находящиеся в статусе так называемых "рисковых", экспортировали 1 млн 157 тыс. тонн зерна сомнительного происхождения общей стоимостью 250 млн 368 тыс. долларов.
Напомним, 17 апреля российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы".