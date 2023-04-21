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Экс-руководителя Одесской таможни уволили за скандал с экспортом зерна: детали

21 апреля 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экскеровщика Одесской таможни уволили за скандал с "черным зерном"
Михаил Мирошниченко. Фото: Одесская таможня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 21 апреля, с одесской таможни уволили фигуранта дела по экспорту зерна Михаила Мирошниченко. Он попал в скандал с нелегальным вывозом украинской продукции.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Нардеп отмечает, что в январе этого года Мирошниченко, который был и.о. руководителя Одесской таможни отстранили от исполнения обязанностей. Однако он оставался работать начальником Управления внутреннего аудита Государственной таможенной службы Украины.

Скриншот с телеграмм-канала "Железный нардеп"

Пока он фигурирует по делу преступных схем с зерном на таможне во Временной следственной комиссии (ВСК) при ВР.

Детали дела

В ВСК разбирались, кто больше всех заработал на этой истории. Все участники процесса решили, что таможня. 29 декабря 2022 года Бюро экономической безопасности провело ряд обысков у одесских топ-таможенников в кабинетах и домах.

В СМИ сообщали, что были изъяты документы, подтверждающие схемы на таможне. Результаты проверок доказали, что за август-сентябрь 2022 года через порты Одесской области компании, находящиеся в статусе так называемых "рисковых", экспортировали 1 млн 157 тыс. тонн зерна сомнительного происхождения общей стоимостью 250 млн 368 тыс. долларов.

Напомним, 17 апреля российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы".

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