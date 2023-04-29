Борьба с коррупцией на одесской таможне продолжается

Зона таможенного контроля. Фото: ГНСУ

Недавно в Одессе разразился скандал по поводу нелегального обращения зерна на таможне. Однако главным из условий вступления Украины в ЕС является именно борьба с коррупцией.

О том, как нам победить коррупцию, рассказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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По его словам, вопрос об одесском таможеннике подняла временная следственная комиссия в Верховной Раде. Именно поэтому это дело не спустят насмарку.

"Масштабы этой беды и злоупотреблений мы обнаружили во время расследования в Верховной Раде с привлечением всех правоохранителей. По предварительным оценкам от существования схем экспорта "черного зерна" государственный бюджет потерял 5-7 миллиардов гривен. Бесспорно, что такие махинации осуществлялись при содействии таможенников. Если в этом контексте мы можем положительно оценить работу Бюро экономической безопасности Центрального аппарата и Государственной налоговой службы, то, к сожалению, в отношении таможни у нас есть негативная оценка", — отмечает нардеп.

Как решить проблему

По словам депутата, на одесской таможне для начала должны уволить всех причастных к преступной схеме лиц.

"Этот процесс уже начался и некоторые должностные лица лишены своих кресел, и это только начало. Конечно, это длительная работа и сделать ее нельзя за один день, но мы четко сопровождаем этот вопрос и точно доведем его до завершения, чтобы за каждый зернышко, которое было вывезено из Украины за границу, уплачивался налог и, соответственно, возвращалась валютная выручка", — подчеркивает Даниил Гетманцев.

Детали инцидента

21 апреля с одесской таможни уволили фигуранта дела по экспорту зерна Михаила Мирошниченко. Он попал в скандал с нелегальным вывозом украинской продукции.

В СМИ сообщали, что были изъяты документы, подтверждающие схемы на таможне. Результаты проверок доказали, что за август-сентябрь 2022 года через порты Одесской области компании, находящиеся в статусе так называемых "рисковых", экспортировали 1 млн 157 тыс. тонн зерна сомнительного происхождения общей стоимостью 250 млн 368 тыс. долларов.