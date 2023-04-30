В ВСУ отреагировали на скандал с одесским военкомом Борисовым

Одесский военный комиссар Евгений Борисов. Фото: Facebook/Евгений Борисов

В Вооруженных силах Украины отреагировали на скандал, который развивается вокруг одесского военкома. По словам ВСУ, их принципиальная позиция – нулевой уровень толерантности к коррупции.

Об этом заявило оперативное командование "Юг" на своей Facebook-странице.

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Оперативное командование "Юг" отреагировало на резонансные события. Вооруженные силы Украины будут способствовать расследованию обнародованных данных по незанноким действиям одесского военного Евгения Борисова. Командованием уже назначена служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, должностное лицо отстранено в настоящее время от выполнения служебных обязанностей, говорится в сообщении.

"Сохранение доверия украинского общества, предотвращение подобных случаев неблагочестия в будущем, качественная кадровая работа – это важная составляющая деятельности Вооруженных Сил Украины, без которой крайне трудно будет одержать Победу над врагом".

Обращаемся ко всем: дождитесь результатов проверки, обнародования информации компетентными органами, а в случае ее подтверждения – не отождествляйте действия отдельных персоналий со всей армией, которая остается верной присяге и достойно служит народу Украины", — отметили в ОК "Юг".

Подробности скандала

Ситуация разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, купившего печь во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро.

Имение в Испании, которое приобрело Борисов. Фото: Игорь Мосийчук

Как сообщает журналист и народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук, одесский военком записал на свою маму-предпринимательницу. Также Борисов приобрел офисное помещение, которое записал на жену, за два миллиона евро.

Также Мосийчук отмечает, что Борисов в Малиновском ТЦК продавал "белые билеты" и воровал на обеспечении военных.

Не виллой единой

За спиной Борисова назревает еще один скандал. Речь идет о том, что во время войны Евгений Борисов приобрел автомобиль в Европе представительского класса. Военный задокументировал транспортное средство как "гуманитарную помощь".

По словам того же Мосийчука, пользуясь военным положением, Евгений Борисов завез из-за границы Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска, которая стоит более 10 миллионов гривен. Драгоценное авто мужчина оформил на свою жену.

Ранее мы подробно рассказывали об имении, которое одесский военком Борисов приобрел для тещи.

Также писали о скандале с элитным "гуманитарным" автомобилем Евгения Борисова.