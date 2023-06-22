В Испании нашли виллу военкома из Одесчины: видео

Имение в Испании, которое приобрело Борисов. Фото: Игорь Мосийчук

Скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, который приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Как сообщил журналист и народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук, одесский военком записал виллу на свою маму-предпринимательницу. Также Борисов приобрел офисное помещение, которое записал на жену, за два миллиона евро.

За спиной Борисова еще один скандал. Речь идет о том, что во время войны Евгений Борисов приобрел автомобиль в Европе представительского класса. Военный задокументировал транспортное средство как "гуманитарную помощь".

Напомним, расследование дела по скандальному военкому Евгению Борисову, которое проводит Государственное бюро расследований, получило новые подробности. Как оказалось, военный отдыхал в конце прошлого года в Испании.