Скандальний військком з Одещини полетів на відпустку до Іспанії

Євген Борисов. Фото: google

Розслідування справи щодо скандального військкома Євгена Борисова, яке проводить Державне бюро розслідувань, отримало нові подробиці. Як виявилось, військовий відпочивав наприкінці минулого року в Іспанії.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Читайте також:

За даними слідства, у наявності правоохоронців з’явилася інформація про те, що Борисов відпочивав у Іспанії наприкінці минулого року. Згідно з поданими даними, відпустка посадовця повинна була тривати 28 днів. Протягом зазначеного періоду він перебував у місті Марбелья, де під час дії воєнного стану проживає його родина.

"Офіційно поки не підтверджуємо, але дійсно маємо такі відомості щодо його тимчасового виїзду до Іспанії. Щодо кримінальної справи, то вона розслідується, вже є певні напрацювання, які поки вирішено не розголошувати", — розповіло в коментарі для ТСН.ua джерело в правоохоронних органах.

Більше про скандального військкома

Ситуація розгортається навколо військового комісару з Одеси, який придбав піч час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро.

Як повідомляє журналіст і народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук, одеський військком записав на свою маму-підприємицю. Також Борисов придбав офісне приміщення, яке записав на дружину, за два мільйони євро.

Також Мосійчук наголошує, що Борисов у Малиновському ТЦК продавав "білі квитки" та крав на забезпеченні військових.

За спиною Борисова назріває ще один скандал. Мова йде про те, що під час війни Євген Борисов придбав авто у Європі представницького класу. Військовий задокументував транспортний засіб як "гуманітарну допомогу".

Зазначимо, це вже не перший конфлікт за участю військовослужбовців в Одесі. Чоловік у військовій формі підрізав на дорозі й погрожував мобілізацією водію. Скандал розгортався під час руху автомобілів на вулиці Грушевського. Деталі в матеріалі.