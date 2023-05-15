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Справою одеського військкома Борисова займеться НАБУ, — Мосійчук

15 травня 2023 10:50
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Беженар Тетяна
журналіст
Справою одеського військкома Борисова займеться НАБУ,- Мосійчук
Євген Борисов. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Слідство у справі одеського військкома Євгена Борисова веде ДБР. Народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук вважає, що розслідування повинне проводити НАБУ.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

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За його словами, наразі Спеціалізована прокуратура у справах оборони Південного регіону проводить розслідування стосовно чиновника. Втім, як зазначає Мосійчук, зважаючи на прямі факти корупції, її має розслідувати НАБУ.

"Ми будемо звертатися, щоб НАБУ, щоб детективи розслідували цю справу, долучивши до неї й іноземних партнерів, адже Борисов вивіз за кордон мінімум 7 млн євро. Наразі ми вже звернулися до всіх європейських правоохоронних інституцій, з метою вивчення всіх транзакцій. Крім того, проводимо власне розслідування і вже незабаром опублікуємо всі операції відмивання грошей Борисовим", — зазначив Ігор Мосійчук.

Екснардеп обурений тим, що досі немає офіційного коментаря від всіх військових чиновників. Втім каже, що все зробить для того, аби Євген Борисов відповів перед законом за корупційні схеми відмивання коштів. 

Нагадаємо, скандал розгортається навколо військового комісару з Одеси, який придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. Також Борисов придбав офісне приміщення, яке записав на дружину, за два мільйони євро.

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