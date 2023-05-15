Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Делом одесского военкома Борисова займется НАБУ, — Мосийчук arrow

Делом одесского военкома Борисова займется НАБУ, — Мосийчук

15 мая 2023 10:50
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Делом одесского военкома Борисова займется НАБУ,- Мосийчук
Евгений Борисов. Фото: Одесский областной ТЦК и СП
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Следствие по делу одесского военкома Евгения Борисова ведет ДБР. Народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук считает, что расследование должно проводить НАБУ.

Об этом он сообщил в телеграмм-канале.

Читайте также:

По его словам, в настоящее время Специализированная прокуратура по делам обороны Южного региона проводит расследование в отношении чиновника. Впрочем, как отмечает Мосийчук, учитывая прямые факты коррупции, ее должно расследовать НАБУ.

"Мы будем обращаться, чтобы детективы НАБУ расследовали это дело, приобщив к нему и иностранных партнеров, ведь Борисов вывез за границу минимум 7 млн евро. Кроме того, мы проводим собственное расследование и уже вскоре опубликуем все операции отмывания денег Борисовым", — отметил Игорь Мосийчук.

Экс-нардеп возмущен тем, что до сих пор нет официального комментария всех военных чиновников. Впрочем, говорит, что все сделает для того, чтобы Евгений Борисов ответил перед законом за коррупционные схемы отмывания средств.

Напомним, скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, купившего во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Также Борисов приобрел офисное помещение, которое записал на жену, за два миллиона евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас