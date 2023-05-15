Делом одесского военкома Борисова займется НАБУ,- Мосийчук

Евгений Борисов. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Следствие по делу одесского военкома Евгения Борисова ведет ДБР. Народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук считает, что расследование должно проводить НАБУ.

Об этом он сообщил в телеграмм-канале.

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По его словам, в настоящее время Специализированная прокуратура по делам обороны Южного региона проводит расследование в отношении чиновника. Впрочем, как отмечает Мосийчук, учитывая прямые факты коррупции, ее должно расследовать НАБУ.

"Мы будем обращаться, чтобы детективы НАБУ расследовали это дело, приобщив к нему и иностранных партнеров, ведь Борисов вывез за границу минимум 7 млн евро. Кроме того, мы проводим собственное расследование и уже вскоре опубликуем все операции отмывания денег Борисовым", — отметил Игорь Мосийчук.

Экс-нардеп возмущен тем, что до сих пор нет официального комментария всех военных чиновников. Впрочем, говорит, что все сделает для того, чтобы Евгений Борисов ответил перед законом за коррупционные схемы отмывания средств.

Напомним, скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, купившего во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Также Борисов приобрел офисное помещение, которое записал на жену, за два миллиона евро.