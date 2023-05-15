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Черговий скандал в Одесі за участю військового

15 травня 2023 12:18
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Беженар Тетяна
журналіст
Черговий скандал в Одесі за участю військового
Один із учасників конфлікту. Фото: Скріншот
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Чоловік у військовій формі підрізав на дорозі й погрожував мобілізацією водію. Скандал розгортався під час руху автомобілів на вулиці Грушевського.

Відповідне відео розмістили у телеграм-каналі користувачі.

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Словесний конфлікт виник між водіями автівок на вулиці Грушевського. Чоловік у військовій формі підрізав на дорозі й погрожував мобілізацією іншому чоловіку, який перебував за кермом. Військовий нецензурно лаявся та намагався спровокувати ДТП.

Зазначимо, це вже не перший конфлікт за участю військовослужбовців в Одесі. Наразі скандал розгортається навколо військового комісару з Одеси, який придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. Також Борисов придбав офісне приміщення, яке записав на дружину, за два мільйони євро.

Нагадаємо, в Одеській області прокуратура виявила факт отримання хабаря від командира одного з військових мобільних шпиталів. Він за гроші допомагав отримати статус обмежено придатного до військової служби. 

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