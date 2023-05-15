Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Очередной скандал в Одессе с участием военного arrow

Очередной скандал в Одессе с участием военного

15 мая 2023 12:18
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Очередной скандал в Одессе с участием военного
Один из участников конфликта. Фото: Скриншот
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Мужчина в военной форме подрезал на дороге и угрожал мобилизацией водителю. Скандал разворачивался при движении автомобилей на улице Грушевского.

Соответствующее видео разместили в телеграмм-канале пользователи.

Читайте также:

Словесный конфликт возник между водителями автомобилей на улице Грушевского. Мужчина в военной форме подрезал автомобиль на дороге и угрожал мобилизацией другому мужчине, находившемуся за рулем. Военный нецензурно выражался и пытался спровоцировать ДТП.

Это уже не первый конфликт с участием военнослужащих в Одессе. Пока скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, который приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Также Борисов приобрел офисное помещение, которое записал на жену, за два миллиона евро.

Напомним, в Одесской области прокуратура обнаружила факт получения взятки от командира одного из военных мобильных госпиталей. Он за деньги помогал получить статус ограниченно годного для военной службы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас