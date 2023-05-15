Очередной скандал в Одессе с участием военного

Один из участников конфликта. Фото: Скриншот

Мужчина в военной форме подрезал на дороге и угрожал мобилизацией водителю. Скандал разворачивался при движении автомобилей на улице Грушевского.

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Словесный конфликт возник между водителями автомобилей на улице Грушевского. Мужчина в военной форме подрезал автомобиль на дороге и угрожал мобилизацией другому мужчине, находившемуся за рулем. Военный нецензурно выражался и пытался спровоцировать ДТП.

Это уже не первый конфликт с участием военнослужащих в Одессе. Пока скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, который приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Также Борисов приобрел офисное помещение, которое записал на жену, за два миллиона евро.

Напомним, в Одесской области прокуратура обнаружила факт получения взятки от командира одного из военных мобильных госпиталей. Он за деньги помогал получить статус ограниченно годного для военной службы.