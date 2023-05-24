Скандальный военком из Одесчины улетел на отпуск в Испанию

Евгений Борисов. Фото: google

Расследование дела по скандальному военкому Евгению Борисову, которое проводит Государственное бюро расследований, получило новые подробности. Как оказалось, военный отдыхал в конце прошлого года в Испании.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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По данным следствия, налицо правоохранителей появилась информация, что Борисов отдыхал в Испании в конце прошлого года. Согласно представленным данным, отпуск должностного лица должен был длиться 28 дней. В течение указанного периода он находился в городе Марбелья, где во время военного положения проживает его семья.

"Официально пока не подтверждаем, но, действительно, имеем такие сведения о его временном выезде в Испанию. Что касается уголовного дела, то оно расследуется, уже есть определенные наработки, которые пока решено не разглашать", — рассказал в комментарии для ТСН.ua источник в правоохранительных органах.

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Ситуация разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, купившего печь во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро.

Как сообщает журналист и народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук, одесский военком записал на свою маму-предпринимательницу. Также Борисов приобрел офисное помещение, которое записал на жену, за два миллиона евро.

Также Мосийчук отмечает, что Борисов в Малиновском ТЦК продавал "белые билеты" и воровал на обеспечении военных.

За спиной Борисова назревает еще один скандал. Речь идет, что во время войны Евгений Борисов приобрел автомобиль в Европе представительского класса. Военный задокументировал транспортное средство как "гуманитарную помощь".

Это уже не первый конфликт с участием военнослужащих в Одессе. Мужчина в военной форме подрезал на дороге и угрожал мобилизацией водителю. Скандал разгорелся при движении автомобилей на улице Грушевского. Детали в материале.