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Скандального військкома з Одещини звільнено: хто очолив ТЦК та СП

28 червня 2023 16:21
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Анна Мурадова
Редактор
Скандального військкома з Одещини звільнено: хто очолив ТЦК та СП
Євген Борисов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після засідання Ставки, яке провів президент України Володимир Зеленський, скандального військкома з Одещини все ж звільнили з посади. Наразі тривають службові розслідування, щодо незаконного збагачення Євгена Борисова. 

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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"Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача яке було проголошено 23 червня було реалізовано. Полковник Борисов звільнений з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Зараз відбувається процедура, вона має певну протяжність в часі, передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК “Південь” додала, що наразі правоохоронці продовжують розслідування, щодо кримінальних проваджень стосовно “збагачень” Борисова. Тим часом очільником Одеської ТЦК та СП став штатний заступник, а далі буде прийнято рішення про призначення нового керівника. 

Що придбала родина військкома під час війни

Неподалік розкішного маєтку військового комісара з Одещини стояв електричний Mercedes-Benz В класу 2022 року. Цей розкішний автомобіль можна придбати від 100 000 доларів. Не лише авто, а й сам маєток, зареєстровані на матір Борисова.

За кілька кілометрів від приватного котеджного містечка Сіера Бланка, посеред найрозкішніших ресторанів, елітних магазинів та п'ятизіркових готелів розташоване офісне приміщення Борисових. Сім'я військового комісара придбала його на початку 2023 року. 

Зазначимо, очільник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов виїжджав за кордон законно. Наразі він повернувся до роботи й виконує свої обов'язки.

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