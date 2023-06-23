Зеленський прокоментував скандал навколо військкома з Одеси

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 23 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Одне з ключових питань, яке обговорювали, стосувалося скандалу навколо військкому з Одещини, який незаконно збагачувався під час війни.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

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Відтак, глава держави наказав звільнити начальника ТЦК Євгена Борисова. Це завдання доручили Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

"Те, що стосується воєнкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина попри все залишалась на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади", — йдеться у повідомленні.

До того ж Зеленський доручив організувати перевірку системи військкоматів.

"І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи воєнкомів. Шкода, що увагу і час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання", — додає Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що начальник ТЦК Євген Борисов під час війни придбав собі віллу в Іспанії за майже 4 мільйони євро. Однак, це не вся нерухомість, яке знаходиться у розпорядженні родини Борисова.