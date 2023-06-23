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"Прибрати з посади": Зеленський прокоментував скандал навколо військкома з Одеси

23 червня 2023 20:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський прокоментував скандал навколо військкома з Одеси
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 23 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Одне з ключових питань, яке обговорювали, стосувалося скандалу навколо військкому з Одещини, який незаконно збагачувався під час війни. 

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

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Відтак, глава держави наказав звільнити начальника ТЦК Євгена Борисова. Це завдання доручили Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. 

"Те, що стосується воєнкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина попри все залишалась на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади", — йдеться у повідомленні.

До того ж Зеленський доручив організувати перевірку системи військкоматів. 

"І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи воєнкомів. Шкода, що увагу і час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання", — додає Зеленський. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що начальник ТЦК Євген Борисов під час війни придбав собі віллу в Іспанії за майже 4 мільйони євро. Однак, це не вся нерухомість, яке знаходиться у розпорядженні родини Борисова. 

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