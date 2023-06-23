Зеленский прокомментировал скандал вокруг военкома из Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Один из ключевых вопросов, который обсуждали, касался скандала вокруг военнослужащего из Одесской области, который незаконно обогащался во время войны.

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.

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Следовательно, глава государства приказал уволить начальника ТЦК Евгения Борисова. Эту задачу поручили Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"То, что касается военкомов, в частности скандала с… деятелем в Одессе. Этому человеку точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных Сил. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности. Поручил Главкому Залужному убрать этого человека с должности", — говорится в сообщении.

К тому же, Зеленский поручил организовать проверку системы военкоматов.

"И первому заместителю министра обороны Украины Павлюку поручено организовать проверку всей этой системы военкомов. Жаль, что внимание и время Ставки приходится сейчас тратить еще и на такие вопросы", — добавляет Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что начальник ТЦК Евгений Борисов во время войны приобрел себе виллу в Испании почти за 4 миллиона евро. Однако это не вся недвижимость, которая находится в распоряжении семьи Борисова.