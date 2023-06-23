"Убрать с должности": Зеленский прокомментировал скандал вокруг военкома из Одессы
Сегодня, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Один из ключевых вопросов, который обсуждали, касался скандала вокруг военнослужащего из Одесской области, который незаконно обогащался во время войны.
Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.
Скандал вокруг военного из Одесской области
Следовательно, глава государства приказал уволить начальника ТЦК Евгения Борисова. Эту задачу поручили Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
"То, что касается военкомов, в частности скандала с… деятелем в Одессе. Этому человеку точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных Сил. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности. Поручил Главкому Залужному убрать этого человека с должности", — говорится в сообщении.
К тому же, Зеленский поручил организовать проверку системы военкоматов.
"И первому заместителю министра обороны Украины Павлюку поручено организовать проверку всей этой системы военкомов. Жаль, что внимание и время Ставки приходится сейчас тратить еще и на такие вопросы", — добавляет Зеленский.
Напомним, ранее мы писали, что начальник ТЦК Евгений Борисов во время войны приобрел себе виллу в Испании почти за 4 миллиона евро. Однако это не вся недвижимость, которая находится в распоряжении семьи Борисова.