Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Убрать с должности": Зеленский прокомментировал скандал вокруг военкома из Одессы arrow

"Убрать с должности": Зеленский прокомментировал скандал вокруг военкома из Одессы

23 июня 2023 20:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский прокомментировал скандал вокруг военкома из Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Один из ключевых вопросов, который обсуждали, касался скандала вокруг военнослужащего из Одесской области, который незаконно обогащался во время войны.

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.

Читайте также:

Скандал вокруг военного из Одесской области

Следовательно, глава государства приказал уволить начальника ТЦК Евгения Борисова. Эту задачу поручили Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"То, что касается военкомов, в частности скандала с… деятелем в Одессе. Этому человеку точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных Сил. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности. Поручил Главкому Залужному убрать этого человека с должности", — говорится в сообщении.

К тому же, Зеленский поручил организовать проверку системы военкоматов.

"И первому заместителю министра обороны Украины Павлюку поручено организовать проверку всей этой системы военкомов. Жаль, что внимание и время Ставки приходится сейчас тратить еще и на такие вопросы", — добавляет Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что начальник ТЦК Евгений Борисов во время войны приобрел себе виллу в Испании почти за 4 миллиона евро. Однако это не вся недвижимость, которая находится в распоряжении семьи Борисова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас