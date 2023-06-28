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Скандального военкома из Одесчины уволено: кто возглавил ТЦК и СП

28 июня 2023 16:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Скандального военкома из Одесчины уволено: кто возглавил ТЦК и СП
Евгений Борисов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После заседания Ставки, которое провел президент Украины Владимир Зеленский, скандального военкома из Одесчины все же уволили с должности. В настоящее время продолжаются служебные расследования по незаконному обогащению Евгения Борисова.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Решение Ставки Верховного Главнокомандующего, которое было провозглашено 23 июня, было реализовано. Полковник Борисов уволен с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Сейчас происходит процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачи должности и дальнейшей плановой реализации офицера", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что в настоящее время правоохранители продолжают расследование относительно уголовных производств в отношении "обогащений" Борисова. Между тем, главой Одесской ТЦК и СП стал штатный заместитель, а дальше будет принято решение о назначении нового руководителя.

Что приобрела семья военкома во время войны

Недалеко от роскошного имения военного комиссара из Одесчины стоял электрический Mercedes-Benz В класса 2022 года. Этот роскошный автомобиль можно приобрести от 100 000 долларов. Не только авто, но и само поместье, зарегистрированное на мать Борисова.

В нескольких километрах от частного коттеджного городка Сиера Бланка, среди самых роскошных ресторанов, элитных магазинов и пятизвездочных гостиниц расположено офисное помещение Борисовых. Семья военного комиссара приобрела его в начале 2023 года.

Отметим, глава Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов выезжал за границу законно. Он вернулся к работе и выполняет свои обязанности.

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