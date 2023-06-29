Одесский экс военком Борисов проходит по двум уголовным делам

Евгений Борисов. Фото: google

Прокуратура Южного региона начала расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова. Согласно собранным данным, члены семьи чиновника приобрели значительное имущество за рубежом, в том числе автомобили премиум класса и недвижимость в Испании, несмотря на то, что официальный доход семьи не покрывает эти расходы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"Для подтверждения этой информации осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, а также направлены в компетентные органы Королевства Испании, Республики Молдова, Румыния, Турция запросы о международной правовой помощи", — говорится в сообщении.

Кроме того, расследуется вопрос возможного уклонения бывшим руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от прохождения военной службы.

В ходе расследования было проведено значительное количество следственных и процессуальных действий, включая допросы более 30 свидетелей, обыски, обзоры и временные доступы, а также направлено более 100 запросов в различные органы государственной власти, предприятия и учреждения. Дополнительно проведены три налоговые проверки, касающиеся хозяйственной деятельности членов семьи должностного лица.

На этот момент руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки был уволен с должности, а досудебное расследование возбуждено Главным следственным управлением ДБР.

Отметим, прокуратура приступила к уголовному производству по фактам возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгением Борисовым (ст. 368-5, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним, скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы, купившего во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.