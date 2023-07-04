Замість Борисова: хто очолив ТЦК та СП на Одещині

Залужний разом із новим начальником ТЦК та СП на Одещині. Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолив полковник Олександр Охріменко. Він має багаторічний досвід у силових структурах, до цього часу очолював 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", — йдеться в повідомленні.

Призначення нового керівника ТЦК та СП на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, Прокуратура Південного регіону розпочала розслідування щодо колишнього одеського військкома Борисова. Згідно зі зібраними даними, члени родини посадовця придбали значне майно за кордоном, зокрема автомобілі преміумкласу та нерухомість в Іспанії, попри те, що офіційний дохід родини не покриває цих витрат.