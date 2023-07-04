Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Замість Борисова: хто очолив ТЦК та СП на Одещині arrow

Замість Борисова: хто очолив ТЦК та СП на Одещині

4 липня 2023 12:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Замість Борисова: хто очолив ТЦК та СП на Одещині
Залужний разом із новим начальником ТЦК та СП на Одещині. Фото: Головнокомандувач ЗСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолив полковник Олександр Охріменко. Він має багаторічний досвід у силових структурах, до цього часу очолював 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також:

"На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", — йдеться в повідомленні. 

Призначення нового керівника ТЦК та СП на Одещині. Фото: скриншот
Призначення нового керівника ТЦК та СП на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, Прокуратура Південного регіону розпочала розслідування щодо колишнього одеського військкома Борисова. Згідно зі зібраними даними, члени родини посадовця придбали значне майно за кордоном, зокрема автомобілі преміумкласу та нерухомість в Іспанії, попри те, що офіційний дохід родини не покриває цих витрат.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз