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Вместо Борисова: кто возглавил ТЦК и СП в Одесской области

4 июля 2023 12:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вместо Борисова: кто возглавил ТЦК и СП в Одесской области
Залужный вместе с новым начальником ТЦК и СП в Одесской области. Фото: Главнокомандующий ВСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки возглавил полковник Александр Охрименко. Он имеет многолетний опыт в силовых структурах, до этого времени возглавлял 14-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров. Александр — боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и Родине", говорится в сообщении.

Назначение нового руководителя ТЦК и СП в Одесской области. Фото: скриншот
Назначение нового руководителя ТЦК и СП в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, Прокуратура Южного региона начала расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова. Согласно собранным данным, члены семьи чиновника приобрели значительное имущество за рубежом, в том числе автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании, несмотря на то, что официальный доход семьи не покрывает эти расходы.

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