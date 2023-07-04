Вместо Борисова: кто возглавил ТЦК и СП в Одесской области

Залужный вместе с новым начальником ТЦК и СП в Одесской области. Фото: Главнокомандующий ВСУ

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки возглавил полковник Александр Охрименко. Он имеет многолетний опыт в силовых структурах, до этого времени возглавлял 14-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров. Александр — боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и Родине", — говорится в сообщении.

Назначение нового руководителя ТЦК и СП в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, Прокуратура Южного региона начала расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова. Согласно собранным данным, члены семьи чиновника приобрели значительное имущество за рубежом, в том числе автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании, несмотря на то, что официальный доход семьи не покрывает эти расходы.