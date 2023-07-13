Полиция Одесской области перекрыла незаконный канал пересечения границы

Задержание организатора схемы пересечения границы. Фото: ГУНП

Правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Схема пересечения границы

В ходе расследования было обнаружено, что злоумышленники работали по специальной схеме, способствуя передвижению "путешествующих" по дороге к границе. Каждый из них брал на себя ответственность за определенный этап маршрута и передавал пассажиров следующим сообщникам, обеспечивающим переход через государственную границу.

Общая операция полиции и пограничников привела к задержанию преступников на подъезде к месту назначения, недалеко от государственной границы. Кроме того, были составлены протоколы по "путешествующим" по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающейся незаконного пересечения государственной границы.

Вещественные доказательства преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

Во время обысков на местах жительства злоумышленников и в транспортных средствах, которыми они пользовались, правоохранители изъяли значительное количество материалов, составляющих доказательства следствия, в том числе мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты и другие предметы.

Какое наказание ждет организаторов схемы

По результатам собранных доказательств злоумышленникам было поставлено в известность о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам. За этим преступлением им грозит наказание согласно части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, а также конфискация имущества.

Напомним, в Одесской области обнаружили мужчину, который организовал схему получения "белого билета". Гражданин действовал в сговоре с работником ТЦК и СП.

Также мы писали, что в Одесской области были задержаны два организатора очередного канала побега "уклонистов" за границу. Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам возможность уехать за пределы Украины, используя основание "по состоянию здоровья" или под видом моряков иностранных судов.