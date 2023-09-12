"С верой в сердце и деньгами в кармане": в Одессе помощник священника зарабатывал на уклонистах

Задержание помощника священника. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе раскрыто и сообщено о подозрении бывшему диакону одного из храмов города. Помощник священника организовал схему выезда мужчин за границу.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, бывший диакон создал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины, которые имели призывной возраст.

За плату он организовывал изготовление поддельных документов от епархии, которые давали разрешение на временный выезд за границу военнообязанным. Эти лица, которые, как считалось, имели церковный сан, отправлялись в Германию для участия в культурно-духовных мероприятиях. Стоимость этой "услуги" составляла 4500 долларов США на каждого человека.

Полученная взятка за подделку документов. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет служителя церкви

Подозреваемый был задержан при передаче документов и получении неправомерных средств. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена компьютерная техника и деньги, полученные ранее в качестве аванса.

Задержание дьякона. Фото: Одесская областная прокуратура

Бывшему диакону сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины раскрыла схему уклонения мужчин от мобилизации и нелегального выезда за границу. Организаторы продавали фальшивые "удостоверения моряка", позволявшие гражданам выезжать за пределы Украины, представляясь судоводителями торговых кораблей.